Afyonkarahisar'da çamaşır makinesine yılan girdi

Sandıklı'ya bağlı Kızılca Köyü'nde oturan Sabahattin Koçak dün evin banyosunda bulunan çamaşır makinesinin içinde yılan olduğunu fark etti. Koçak, yılanı çıkarması için Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ YILANI ÇIKARDI

İtfaiye ekipleri çamaşır makinesinden çıkardıkları yılanı belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim etti.

YILAN DOĞAYA SALINDI

Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından cam akvaryum içinde korumaya alındı. Bir gün bekletilen yılan bugün Sipsin mevkisinde doğaya salındı. Çuval içerisinde bölgeye getirilen yılanı belediye başkan yardımcıları Hüseyin Özen ve Rüştü Altınay doğal ortamına bıraktı.











