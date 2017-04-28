Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, örgüt ile irtibatı olduğu tespit edilen Bolvadin Kapalı ve Emirdağ Açık ceza infaz kurumlarında görevli 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği öğrenildi. Adreslerinde bulunamayan 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.