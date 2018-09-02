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Afyonkarahisar'da kaza: 2 ölü 32 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

AA | 02.09.2018 - 07:01..
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Deniz Şimşek (51) idaresindeki 35 PK 656 plakalı Pamukkale firmasına ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 72. kilometresinde devrildi.

Afyonkarahisar'da kaza: 2 ölü 32 yaralı

Kazada otobüsteki yolculardan Nesrin Yaygın olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Ekim (68) kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 32 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kaza: 2 ölü 32 yaralı

ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Nesrin Yaygın olay yerinde Mustafa Ekim (68) ise Afyonkarahisar Devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazada sürücü Deniz Şimşek ile yolcular Gülbey Tuncay (38), Berna Çoğun (39), Funda Adın (48), Tuğba Büşra Dökmetaş (24), Cemil Can Aydın (21), Cumali Ekim (65), Yurdagül Bal (55), Hulusi Mehmet Bal (58), Yavuz Koca (35), Güllü Baldır (25), Bayram Yaygın (68), Ali Burak Aydın (16), Mehmet Ali Bağcı (26), Oral Somuncu (30), Ahmet Taha Uygun (30), Muhsin Cengiz (57), Kerem Hayta (17), Murat Şahin (52), Hasan Doğukan Kaymaz (28), Bilal Türk (54), Fuat Türk (46), Galip Çiçek (40), Fatma Çiçek (36), Osman Mertcan Çiçek (9), Sudenaz Çiçek (10), Yavuz Burak (32, Leman Gökçe (52), Hatice Kansu (42), Murat Aktaş (40), Berrin Başaran (35) ve Yunus Efe Kansu (6) yaralandı.

Yaralılar Afyonkarahisar, Emirdağ ve Eskişehir’de çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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