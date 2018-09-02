Afyonkarahisar'da kaza: 2 ölü 32 yaralı

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

Kahramanmaraş'ta kız isteme meselesi yüzünden çıkan kavgada, kız tarafından 2 kişi yaralanırken, olayla ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı.

Yaz tatili dönemini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirenlerin dönüşe geçmeye başlaması ile birlikte Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 5 kilometreye ulaştı.

İzmir'de bir hırsız, Tabipler Odası'na ait küçük bir tabelayı çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Konuk ettği Galatasaray'ı 4-0 yenerek görkemli bir galibiyete imza atan Trabzonspor'un teknik direktörü, taraftarlarına daha iyi bir oyun izletmeyi dilediklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgıziztan'daki FETÖ varlığının dost ve kardeş bir ülkeye zarar vermesini istemediklerini belirtti.

1 Fatih Terim: Belhanda kartın hesabını vermeli Deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Terim, hezimette büyük payın Belhanda'da olduğunu savundu.

2 Ahmet Ağaoğlu: Böyle bir futbol oynamamız gerek Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray gibi bir takıma karşı kendi sahalarında çok iyi bir skor elde ettiklerini söyledi.

3 Bakan Pakdemirli: Vatandaşlar rahatlıkla et yiyebilirler İstanbul Bakırköy'de şarbon şüphesiyle 22 kişinin hastaneye gitmesi, 4 kişinin tedavi altına alınması sonrası ilgili bakanlarca bilgilendirme yapıldı.

4 Konya’da binlerce ölü balık göl kıyısına vurdu Kulu ilçesindeki Uyuz Gölü'nde ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

5 Myanmar açıklarındaki hayalet geminin sırrı çözüldü Yetkililer, Yangon bölgesinde açık denizde balıkçılar tarafından boş bir şekilde sürüklenirken bulunan tankerin fırtına nedeniyle terk edildiğini tespit etti.

6 Çanakkale'de 5 kilometrelik feribot kuyruğu Yaz tatili dönemini Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirenlerin dönüşe geçmeye başlaması ile birlikte Çanakkale feribot iskelesindeki araç kuyruğu, 5 kilometreye ulaştı.