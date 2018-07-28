Afyonkarahisar'da ölümcül kaza

Erdoğan: Aşacağımız daha çok büyük tepeler var

Dursun Özbek, Gomis'in menajerinin kendilerine zam sözü verildiğine dair yaptığı açıklamaları yalanladı.

Alevlerin arasında kalan bir Yunanistan vatandaşı, yaşadığı dehşeti kameraya aldı. Görüntülerde hızla ilerleyen alevlerin önüne çıkan her şeyi kül ettiği görülüyor.

İstanbul'da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, sabah saatlerinde de sis bekleniyor.

Sokak hayvanlarına olan şiddettin en çirkin halleriyle karşımıza çıktığı şu günlerde içimizdeki duyarlılığı artıracak bir örnekti Osmanlı’daki Mancacılar.

Erdoğan: Aşacağımız daha çok büyük tepeler var

1 Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım CHP Parti Meclisi Üyesi ve Trabzon eski milletvekili Haluk Pekşen, CHP Genel Başkan adayı olarak önerilmek istediğini söyledi.

2 Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner Sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı paylaşımlarla 'en genç milyoner' olan Kylie Jenner'ın serveti 900 milyon dolar.

3 63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler Yunanistan'daki dev yangın sonrası hayatını kaybedenlerin yakınlarından DNA örneği alınıyor. Ölen bir Rum çiftin, 63 yıl önce Türkiye'den Yunanistan'a göç ettiği ortaya çıktı.

4 Elektrogitarıyla ezber bozan anne Evli ve bir çocuk annesi Rümeysa Çamdereli, 18 yaşından beri elinden düşürmediği elektrogitarıyla Üsküdar'da sahne alıyor.

5 Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde Kolombiya'da rekor seviyede uyuşturucu yakalayan narkotik köpeği, en büyük kartellerden Urabenos'un hedefi oldu.

6 Çin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden memnun Cıng Çinsong, seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanmasıyla Çin-Türkiye arasındaki ilişkilerin artacağını belirtti. Cıng, Türkiye-Çin arasındaki iş birliği ve askeri ilişkilerin pekiştirileceğini söyledi.