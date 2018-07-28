taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

Afyonkarahisar'da ölümcül kaza

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilden fırlayan 1 yaşındaki Almina Soyeşik öldü, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.

DHA | 28.07.2018 - 09:21..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, saat 06.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar yönüne giden Feyzullah Soyeşik yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attıktan sonra alev aldı.

KIZ BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, otomobilden fırlayan Almina Soyeşik adlı kız bebek yaşamını yitirdi, babası Feyzullah, annesi Mürvet ve ağabeyi Kaan Çınar Soyeşik yaralandı.

Afyonkarahisar'da ölümcül kaza

HASTANEYE KALDIRILDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Almina Soyeşik'in cenazesi de yapılan incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna kondu. Yangında kullanılmaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da ölümcül kaza



Afyonkarahisar'da ölümcül kaza



Afyonkarahisar'da ölümcül kaza

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

Haluk Pekşen: CHP genel başkanlığına adayım

44
Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

Sosyal medyadan zengin oldu; Kylie Jenner

9
63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

63 yıl önce İstanbul'dan gittiler yangında can veriler

22
Elektrogitarıyla ezber bozan anne

Elektrogitarıyla ezber bozan anne

64
Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

Kolombiya'daki karteller narkotik köpeğinin peşinde

9
Çin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden memnun

Çin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden memnun

23
Aydın'da yol kapanınca temizliği polis ve vatandaş yaptı

Aydın'da yol kapanınca temizliği polis ve vatandaş yaptı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM