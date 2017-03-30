Afyon'un seyyar bisikletçisi

Sandıklı'da evli ve 3 çocuk babası Mustafa İlhan, karavanı andıran lastik tekerlekli taşınabilir atölyesiyle bisiklet tamirciliği yapıyor.

SEYYAR ATÖLYEYİ KENDİ YAPTI

Tasarımı ve işçiliği kendisine ait seyyar bisiklet atölyesiyle ilçeyi ve köyleri dolaşan Mustafa İlhan, beklemek yerine müşterinin ayağına gidiyor. Mustafa İlhan'ın minibüsünün arkasına bağladığı atölyesini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Atölyede bisiklet tamiri için gerekli tüm ekipman bulunuyor.

'HAFTADA 6 GÜN GEZİYORUM'

5 yıldır seyyar bisiklet tamirhanesiyle köyleri gezdiğini söyleyen Mustafa İlhan, "Eskiden arabaların üstünde bagajlar vardı. Köylerdeki insanlar orada bisikletleri şehre getirerek tamir yaptırabiliyordu. Şimdi arabalar lükse döndü. Kimse bisikletini şehre götürerek tamir ettiremiyor. Tamirhanemle köy köy geziyorum. Çocukları ve bisiklet kullanan yaşlıları sevindiriyorum, çocukları bisiklet kullanmaya teşvik ederek obez olmalarını engelliyorum. Tamirhanemle köyleri gezerek ekmeğimi kazanıyorum. Haftada 6 gün geziyorum. Günde 3-4 köy geziyorum. Sezonda 300'e yakın köye gidiyorum. Sandıklı'nın köylerinin yanı sıra Isparta, Denizli, Uşak ve çevre il ve ilçelerin köylerine de gidiyorum." diye konuştu.



Ürküt Köyü sakinlerinden 70 yaşındaki Hüseyin Erdem, çocuk yaşta bisiklete binmeye başladığını anlatırken, "Bisikleti araba ile şehre götürmesi zor oluyor. Tamirci köyümüze ayağımıza geliyor. Böyle daha iyi." dedi.





