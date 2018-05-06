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Ağaca bağlı at selde mahsur kaldı

Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, boş arsadaki ağaca bağlı at selde mahsur kaldı.

DHA | 06.05.2018 - 21:08..
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Kent merkezinde, öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

AĞACA BAĞLI AT MAHSUR KALDI

Yağışın etkili olduğu mahallelerdeki evlerin bodrum katlarını su bastı. Sütlüce Mahallesi'nde oturan ve at arabasıyla kağıt toplayan Şahin Demirci'nin evinin yanındaki boş arsada ağaca bağladığı 'Arap' adlı 3 yaşındaki atı da suda kaldı.

Ağaca bağlı at selde mahsur kaldı

SAHİBİ DAHA SONRA KURTARDI

Şahin Demirci, aniden bastıran yağmur nedeniyle dışarı çıkamadığını söyledi. Demirci, suya girerek, ağaca bağlı atını sudan çıkarıp, başka yere götürdü. Evlerinin bodrum katlarını su basanlar da yağmur sularını kendileri boşaltmaya çalıştı.

Ağaca bağlı at selde mahsur kaldı



Ağaca bağlı at selde mahsur kaldı

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