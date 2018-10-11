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Ağaçlar kitap açtı

Kahramanmaraş'ta 5. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı nedeniyle kent merkezindeki ağaçlar ile refüjdeki çiçekler 10 bin kitapla süslendi.

AA | 11.10.2018 - 10:57..
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Bugün açılışı yapılacak fuar nedeniyle ağaçların kitaplarla süslenmesi kent sakinlerinin ilgisini çekti. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, caddelerdeki ağaçlardan kitapların sarktığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ağaçlar kitap açtı

OKUMAK İÇİN TOPLADILAR

Okula giden kimi öğrenciler de hem kaldırımdaki ağaçlara hem de refüjdeki çiçeklere asılan kitapları inceledi.

Merkez ilçelerin caddelerinde de yapılan çalışma kapsamında 10 bin kitap kullanıldı. Bazıları ağaçlardan sarkan kitapların fotoğrafını çekerken, bazıları da okumak için kitapları topladı.

Ağaçlar kitap açtı

Ağaçlar kitap açtı

Ağaçlar kitap açtı

Ağaçlar kitap açtı

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