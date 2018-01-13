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Ağaçları devirdi, bariyerlere çarparak durabildi

İstanbul Silivri’de otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçları devirdi.

İHA | 13.01.2018 - 17:28..
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İstanbul Silivri’de D-100 Karayolu Tekirdağ istikameti Silivri Altınorak mevkinde meydana gelen kazada içerisinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaçları devirip sürüklenmeye başladı.

Ağaçları devirdi, bariyerlere çarparak durabildi

4 KİŞİ YARALANDI

Yaklaşık 40 metre sürüklenen araç tekrar yola çıkarak demir bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Doğukan U., Polat S., Cantuğ T, ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı.

Ağaçları devirdi, bariyerlere çarparak durabildi

Yaralananlardan bir kişiyi olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri araçtan çıkarırken, diğer yaralılar kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Yaralı gençler olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Ağaçları devirdi, bariyerlere çarparak durabildi

TRAFİK TEK ŞERİTE İNDİ

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Tekirdağ istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından araç trafiği normale döndü.

Ağaçları devirdi, bariyerlere çarparak durabildi

Ağaçları devirdi, bariyerlere çarparak durabildi

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