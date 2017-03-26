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Ağbal: ABD'nin faiz artırması gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor

Mersin'de Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin gidişatı hakkında önemli değerlendirmeler yaptı.

26.03.2017 - 07:29
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ağbal: ABD'nin faiz artırması gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor

Mersin'de raferandum alışmalarını sürdüren Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Ekonomi Platformu tarafından düzenlenen toplantıya katıldı.

"BÜTÇENİN 2 YAKASI BİR ARADA"

Marinadaki bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Bakan Ağbal, Maliye Bakanı olarak en rahat bakanlardan biri olduğunu belirterek, "Son 14 yıldır Türkiye ekonomisini büyütmek bakımından çok önemli gayretlerimiz, çabalarımız oldu. Bunu bütün canlılığıyla yaşıyoruz. Ne şehirlerimiz 14 yıl önceki şehirler, ne de Türkiye ekonomisi 14 yıl önceki Türkiye ekonomisi. Maliye Bakanı olarak en rahat bakanlardan bir tanesiyim. Çünkü bütçenin 2 yakası bir arada. Beni destekleyen Kalkınma Bakanı var. Her zaman ekonomiye, kamu maliyesine son derece değer ve ehemmiyet veriyor. Kamu maliyesi de böyle bir şeydir. Son 14 yıldır, her geçen yıl kamu maliyesinde daha iyi noktalara geldik. Bugün Türkiye sağlam kamu maliyesiyle, sağlam bankacılık sistemiyle daha da güçlü bir ekonomi olmaya aday" dedi.

Ağbal: ABD'nin faiz artırması gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor

"TÜRKİYE, BÜYÜYEN VE GÜÇLENEN BİR EKONOMİYE SAHİP"

Türkiye'nin hem bölgesel hem de uluslararası bazda büyüyen ve güçlenen bir ekonomiye ve genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Bakan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Olağanüstü başarılı işletmelerimiz var. Türkiye'nin bugün ifade edilen en önemli avantajlarından bir tanesi piyasalardaki değişime karşı Türk işletmelerinin gösterdiği esneklik. Yani Avrupa pazarı daralıyor, bizim işletmelerimiz hemen başka ülke pazarlarına çok rahat girebiliyor. Veya başka ülke pazarlarında daralma oluyor, bu sefer de Avrupa pazarına hızlı bir şekilde yoğunlaşılıyor. Bu büyük bir zenginlik, imkan. Bunu hep beraber inşallah kullanacağız. Zaman zaman uluslararası derecelendirme şirketlerinin raporlarına dönük birtakım karamsar ifadeler konuşuluyor. Ancak raporların detaylarına bakıldığında Türkiye'nin orta ve uzun vadeli potansiyeline her zaman büyük bir vurgu yapıldı."

Konuşmasının ardından Bakan Ağbal programdan ayrılırken, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise toplantının geri kalan kısmını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

Ağbal: ABD'nin faiz artırması gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor

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