Ağbal: Benzinin masrafı 300 milyon TL

Dolar fiyatlarının normalin üzerinde yükmesine bağlı olarak benzin ve motorin fiyatlarına zamlar peş peşe gelmişti. Bunun üzerine devlet önlem alarak ÖTV indirimi gerçekleştirdi. Böylece zamlar pompaya yansımadı.

SABİTLEME MASRAFI 300 MİLYON LİRA

Maliye Bakanı Naci Ağbal sabitlenen benzin ve akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu. Ağbal burada yaptığı açıklamada benzinin fiyatının 6 lira 24 kuruşa sabitlenmesinin devlete bugüne kadar masrafının 300 milyon TL olduğunu söyledi.

İKİ KEZ İNDİRİM YAPILDI

Maliye Bakanı benzinin fiyatında bugüne kadar 19 kuruş, motorinde ise 17 kuruş indirim yapıldığını anlattı.