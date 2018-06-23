AGİT seçim sonrası için kaos planı yaptı

Türkiye'ye seçimleri izlemek üzere 400'e yakın AGİT gözlemcisi geldi. 24 Haziran'da yapılacak seçimler için çalışmalarına devam eden güvenlik ekipleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın gerçeklerini öğrendi.

'MUHALEFET KAZANAMIYOR' TELAŞI SARDI

Türkiye'ye kabul edilen AGİT gözlemcilerinden bazılarının Ankara ve İstanbul'da bazı görüşmeler yaptığı ve görüştüğü "muhalif" kişilere, "Yaptırdığımız anketler ve yapılmış anketlere göre Erdoğan, yüzde 50'yi yine 2014'teki gibi az farkla geçerek cumhurbaşkanlığını kazanıyor. AKP ve MHP ittifakının oyları da TBMM'de yeterli sayıya ulaşıyor. Muhalefet seçimleri kazanamıyor." değerlendirmesinde bulundukları ve seçim sonuçlarına gölge düşürmek üzere taktik verdikleri öğrenildi.

ŞAİBE PLANI DEVREYE SOKULACAK

Bazı AGİT üyelerinin, "seçimlere şaibe karıştığını gündeme getirmenin, sokağı konsolide etmek için gerekli olduğu, seçimlerin eşit şartlar altında gerçekleşmediği, iktidarın kamu gücünü sınırsız şekilde kullandığı seçimlerde görev alan kamu görevlilerinin bağımsız ve tarafsız hareket etmesinin mümkün olmadığı" algısını işlemeleri yönünde telkinlerde bulunduğu belirtildi.

AGİT üyelerinin, bazı muhalif kişilerle yaptıkları özel görüşmede, "Seçimlere OHAL gölgesinde gidilmesini sık sık işleyin. Seçimleri yapan kurumları hedef alın. 120 bin seçmenin oy kullanacağı sandıkların taşınacak olmasını kullanın. Mühürsüz oyların geçerli sayılmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararını kullanın. YSK'nin seçim sonuçlarını derlediği SEÇSİS'in güvenilirliğini sorgulayan açıklamalarda bulunun." tavsiyelerini aktardığı öğrenildi.

İSYAN KALKIŞMASI İÇİN ÇAĞRI İSTEDİLER

Bazı AGİT yetkililerinin, "seçim sonuçları netleştikten sonra muhalif kesimleri sokağa çekmek üzere geniş çaplı protestolar düzenlenmesi için çağrılar yapılmasını telkin ettiği" belirtildi.

Ayrıca bazı AGİT gözlemcilerinin Türkiye'de yerleşik yabancı misyon yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği ve alınan kararlar kapsamında, kamuoyunda bilinen değişik kesimlerden, ünlü isimler üzerinden "seçimlere şaibe karıştığı" iddiasını pekiştirici algının yayılması yönünde çalışmalar yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Aralarında bölücü terör örgütü PKK'yı açıktan destekleyenlerin de bulunduğu bazı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin, 24 Haziran sonrası için "şaibe" algısı oluşturarak, Türkiye'de kaos planı yaptığı öğrenildi.

Öte yandan bazı AGİT yetkililerinin, seçime ilişkin çalışma yürüten bazı kurumlara ziyaret talebinde bulunduğu ve bu ziyaretler sonrasında "şaibe" açıklaması yapmayı planladığı ifade edildi.

Geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunu izleyen AGİT yetkilileri, oylamanın "eşit olmayan koşullarda" yapıldığı eleştirisinde bulunmuştu.