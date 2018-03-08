Türk siyaseti 2019 yılında yapılacak seçimler öncesinde hareketli günler geçiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki mutabakattan sonra alınan Cumhur İttifakı kararı, diğer siyasi partileri de hareketlendirdi.

CHP, HDP, SP, İP arasında ittifak görüşmeleri hızla devam ederken, seçimlerle ilgili kamuoyu anketleri de yapılıyor.

A Haber'de ekrana gelen Memleket Meselesi programında A&G Araştırma'nın verileri paylaşıldı.

A&G'nin Cumhur İttifakı araştırması ViDEO

DESTEK YÜZDE 50'Yİ AŞTI

Anket sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nı doğru bulanların oranı yüzde 50,7'ye yükseldi.

"AK Parti ile MHP ittifakı oy verir misiniz?" sorusuna gelen cevapların yüzde 48,7'si "Evet kesinlikle oy veririm" oldu. "Belki veririm-verebilirim" diyenlerin oranı ise yüzde 16,2.

"Hayır, kesinlikle oy vermem" diyenlerin oranı da yüzde 35,1 şeklinde kayıtlara geçti.