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Ağrı Dağı'ndan kartpostallık kareler

Yurdun en yüksek rakımlı noktası Büyük Ağrı Dağı'nın zirvesinde oluşan bulut, büyüleyici güzellikte görüntüler oluşturdu.

AA | 24.04.2018 - 17:03..
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Türkiye'nin en yüksek rakımlı noktası Büyük Ağrı Dağı, üzerinde oluşan bulut kütlesiyle tablo gibi görüntüye büründü.

AĞRI DAĞI TABLO GİBİ

Iğdır ve Ağrı il sınırlarında bulunan ve 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Büyük Ağrı Dağı, zirvesinde oluşan ve bir şapkayı anımsatan bulut ile ayrı bir büyüleyici görsellik sundu.

Bir süre önceki kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan dağ, zirvesindeki bulut ve eteklerindeki ovanın yeşilliğinin birleşmesiyle adeta bir tablo gibi manzara oluşturdu.

Ağrı Dağı'ndan kartpostallık kareler

Ağrı Dağı'ndan kartpostallık kareler

AĞRI DAĞI ŞAPKA TAKTI

Halk arasında da "Ağrı Dağı şapka taktı" sözüyle nitelendirilen bu durum, genellikle bahar aylarında, yağmurlu havaların son bulmasının ardından görülüyor.

Ağrı Dağı'ndan kartpostallık kareler

Ağrı Dağı'ndan kartpostallık kareler

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