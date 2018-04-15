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Ağrı'da 10 günde 15 terörist öldürüldü

Ağrı'da devam eden operasyonlarda son 10 gün içerisinde bölgede toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildi.

DHA | 15.04.2018 - 21:31..
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14 Nisan'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı Dağı'nda icra edilen operasyon sırasında çıkan, 2 askerin şehit olduğu bir bölücü terör örgütü mensubunun ölü ele geçirildiği çatışmanın ardından bugün operasyonlara devam edildi.

TERÖRE DARBE

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün icra edilen operasyon neticesinde 8 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Son 10 gün içerisinde icra edilen operasyonlar neticesinde; 1'i sağ yakalama olmak üzere toplam 15 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, operasyonlar aralıksız devam etmektedir" denildi.

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