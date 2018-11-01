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Ağrı'da 2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı

Ağrı'da 2 yaşındaki bir çocuk oyun oynarken içerisine girdiği düdüklü tencerede sıkıştı kaldı. Afacan çocuğu 112 ekipleri kurtardı.

DHA | 01.11.2018 - 11:01..
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Ağrı'da oyun oynarken girdiği düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki erkek çocuğu, 112 Acil ekibi kurtardı.

Ağrı'da 2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı

Ağrı'da 2 yaşındaki çocuk düdüklü tencereye sıkıştı ViDEO

TENCEREDE OYNARKEN İÇİNDE SIKIŞTI

Kent merkezinde yaşayan ailenin erkek çocuğu, evin mutfağında düdüklü tencereyle oynamaya başladı. Adı öğrenilemeyen çocuk, tencerenin içine girip oturdu. Ancak, çocuk, beline kadar oturduğu tencereye sıkıştı.

Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğun yanına giden anne ve babası, oğullarını tencereden çıkaramayınca 112 Acil Servis ve itafiye ekiplerinden yardım talep etti.

Ağrı'da 2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı

112 EKİPLERİ KURTARDI

Kısa sürede eve gelen 112 Acil ekibi, düdüklü tencereye sıkışan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Sağlık ekibi, yaklaşık 5 dakikalık mücadelenin ardından çocuğu tencereden çıkardı.

Ağrı'da 2 yaşındaki çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı

Olayın etkisinden uzun süre kurtulamayan çocuk, ayakları uyuştuğu için bir süre ayakta durmakta güçlük çekti. Aile, çocuklarını tencereden çıkaran ekibe teşekkür etti.

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