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Ağrı’da 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Ağrı’da çok sayıda örgütsel malzemenin bulunduğunu ve 24 PKK/KCK üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

İHA | 15.08.2018 - 14:51..
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Doğubeyazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Doğubeyazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş'ın da aralarında bulunduğu, çok sayıda örgütsel malzemeyle birlikte 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı.

Ağrı’da 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı


İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce; Doğubeyazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde yapılan operasyonlarda, DBP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş’ın da aralarında bulunduğu, çok sayıda örgütsel malzemeyle birlikte 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alınmıştır." denildi.

Ağrı’da 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

Ağrı’da 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

Ağrı’da 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

Ağrı’da 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alındı

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