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Ağrı’da araçların donmaması için onlarca garaj yapıldı

Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar çıktığı Ağrı’da, sürücüler araçlarını soğuk havalardan korumak için önlemler alıyor.

İHA | 17.01.2018 - 09:22..
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Türkiye’nin en çok kar yağan ve en soğuk illeri arasında gösterilen Ağrı’da, sürücüler önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacağını düşünerek branda ve profil demirlerle onlarca garaj yaparak önlemlerini almaya çalışıyor.

Başta Fırat Mahallesi olmak üzere birçok mahallede yapılan garajlar sayesinde araçlar soğuk havadan korunuyor.

Ağrı’da araçların donmaması için onlarca garaj yapıldı

MALİYETİ 500 LİRADAN BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Maliyeti 500 lira ile bin lirayı bulan garajlar sürücülere rahat nefes aldırıyor. Açık havada park halinde bulunan çok sayıda aracın camları zaman zaman buz tutuyor.

Ağrı’da araçların donmaması için onlarca garaj yapıldı

Araçlarının hem camları hem de benzin depolarının donmasını önlemek isteyen sürücüler, evlerinin yakınlarında boş buldukları yerlere brandadan garaj yaptırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda brandadan yapılan garajlara talep, her geçen gün daha da artıyor.

GECELERİ DİZEL ARAÇLAR DONUYOR

Fırat Mahallesi’nde aracı için garaj yapan Mustafa Güneş, havaların geceleri çok soğuk olduğunu ve bu nedenle dizel araçların donduğu söyledi. Araçlarının donmasını engellemek için garaj yaptıklarına değinen Güneş, “Mecburi bir durum olduğu için bu garajları yapmak zorunda kalıyoruz. Garaj fiyatları 500 ile bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Mahallenin yüzde 70’i garaj yapmış durumda.” dedi.

Ağrı’da araçların donmaması için onlarca garaj yapıldı



Ağrı’da araçların donmaması için onlarca garaj yapıldı



Ağrı’da araçların donmaması için onlarca garaj yapıldı



Ağrı’da araçların donmaması için onlarca garaj yapıldı

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