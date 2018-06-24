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Ağrı'da kaybolan minik Leyla seçim gününde de aranıyor

Ağrı'da kaybolup 10 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmalarına seçim arası verildiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AA | 24.06.2018 - 10:43..
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Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmaları bugün de devam ediyor.

Ağrı'da kaybolan minik Leyla seçim gününde de aranıyor

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Valilik tarafından yayınlanan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında Leyla Aydemir'in aranması faaliyetine seçim nedeniyle bir gün ara verildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı bilgisi verildi.

Açıklama şöyle:

"Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına seçim için bir gün ara verildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Ağrı'da kaybolan minik Leyla seçim gününde de aranıyor


"ARAMA FAALİYETİ 7 GÜN 24 SAAT SÜRECEK"

Açıklamada, Aydemir'in başta güvenlik birimleri olmak üzere Ağrı ve il dışından gelen tüm ekiplerce aranmasına devam edildiği belirtilerek, "Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

Ağrı'da kaybolan minik Leyla seçim gününde de aranıyor

Ağrı'da kaybolan minik Leyla seçim gününde de aranıyor

Ağrı'da kaybolan minik Leyla seçim gününde de aranıyor

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