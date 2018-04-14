Ağrı'da şehit düşen askerin kimliği belli oldu

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Hakkari'de esnafı ziyaret etti. Halkla içip, sohbet etti.

1 Suriye'ye kimyasal operasyonu ABD Başkanı Donald Trump, 'vur' emri verdi. ABD, İngiltere ve Fransız orduları Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerini bombardımana tuttu.

2 Trump Suriye'yi vurma emri verdi Suriye'nin Rif Şam iline bağlı Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığı belirtildi. Basın karşısına çıkan ABD Başkanı Trump, Suriye'nin vurulması emrini verdiğini duyurdu.

3 Rusya'dan ABD'ye tehdit ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı hava harekatının ardından Rusya ve Suriye'den tepki geldi.

4 ABD'nin Suriye'de vurduğu noktalar ABD, İngiltere ve Fransa ile Suriye'deki birçok askeri noktayı bombaladı. Saldırı sonrasında Esad rejimi medyasında, birçok füzenin havada imha edildiği iddiası yer aldı.

5 Suriye'ye düzenlenen harekatın perde arkası Amerika, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırı, tarih sayfalarına "kısa bir şov" olarak geçti.

6 Suriye'ye saldırı sonrası Putin'den ilk açıklama Rus Lider, 3 ülkenin Suriye'ye yönelik düzenlediği harekatı en sert biçimde kınadıklarını açıkladı.