taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

TSK tarafından Afrin’e yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna Ağrı’da Badminton yarışmasına katılan sporcular seremoniye ‘Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız” pankartıyla çıktı.

İHA | 11.02.2018 - 09:00..
  1. Haberler
  2. Gündem

Ağrı, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında “ANALİG Türkiye Badminton Grup Müsabakaları” 09-11 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacak. Müsabakalarda 10 erkek ve 6 kız takımı mücadele edecek.

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

MEHMETÇİK'E KÜÇÜKLERDEN DESTEK

2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunda gerçekleşen olan grup müsabakalarda; Bingöl, Bitlis, Elazığ, Kars, Malatya, Iğdır, Muş, Van ve Tunceli illerinden 150’e yakın sporcu ter dökecek. Sporcular seremoniye Afrin operasyonuna destek vermek amacıyla “Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız” pankartıyla çıktı.

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunmasından sonra açıklama yapan, Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, “Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında ilimizde gerçekleşen Analig grup müsabakalarında mücadele edecek olan; tüm sporcu, antrenör ve hakem arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu gibi müsabakalara ev sahipliği yapmak bizleri mutlu ediyor. İnşallah sporcularımız çalışmalarının karşılığını alır. Tekrardan hepinize başarılar diliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Ağrı’da sporculardan Mehmetçiğe anlamlı destek

Grup müsabakalarını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, kurum personeli, antrenörler ve sporcular izledi.
Müsabakalar 11 Şubat Pazar günü kupa ve madalya töreni ile sona erecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

103
Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

105
Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

134
Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor

Şehit babası: Arkadaşları oğlumun kanını yerde bırakmıyor

15
'Kılıçdaroğlu tarih ve coğrafya bilmiyor, kafası karışık'

'Kılıçdaroğlu tarih ve coğrafya bilmiyor, kafası karışık'

42
Afrin şehidinin duygulandıran vasiyeti

Afrin şehidinin duygulandıran vasiyeti

39
Kazada ölen 30 yıllık arkadaşına ağıt yaktı

Kazada ölen 30 yıllık arkadaşına ağıt yaktı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM