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Ağrı'da yüksek kesimlere kar yağdı

Yaz mevsiminin başlamasına bir hafta kala Ağrı beyaza büründü.

24.05.2017 - 13:37
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Kentte bir süredir aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Ağrı'da yüksek kesimlere kar yağdı

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Yaz mevsiminin ilk ayı hazirana bir hafta kala etkili olan kar sebebiyle Eleşkirt ilçesindeki 3 bin 433 rakımlı Kösedağ ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Ağrı'da yüksek kesimlere kar yağdı

"BURADA HER MEVSİM KAR YAĞABİLİR"

Vatandaşlardan Ahmet Çetin, yörede kışın uzun ve çetin geçtiğini ancak şu sıralar bahar mevsimini yaşadıklarını söyledi.

Yazın başlamasına kısa süre kalmasına rağmen kar yağmasının kendilerini şaşırtmadığını dile getiren Çetin, "Yöremiz, kış memleketi, burada her mevsim kar yağabilir. Soğuk hava ve kar yağışına alışkınız." dedi.

Ağrı'da yüksek kesimlere kar yağdı

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