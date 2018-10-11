Ağustos ayı cari açık rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı 'Ödemeler Dengesi' verisini (Cari Açık) açıkladı.

Türkiye ekonomisi Eylül 2015'ten bu yana ilk kez cari fazla verdi. Ağustos ayı cari işlemler hesabı dış ticaret dengesindeki sert daralma ve turist gelirlerindeki yükselişin etkisiyle 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.

İşte Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama;

FAZLA VERDİ

Bir önceki yılın Ağustos ayında 923 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2.592 milyon ABD doları fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51.125 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı (*) ise, bir önceki yılın Ağustos ayında 2.438 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 5.109 milyon ABD doları fazla vermiştir.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3.065 milyon ABD doları azalarak 1.284 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon ABD doları artarak 4.627 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon ABD doları tutarında artarak 3.693 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon ABD doları artarak 675 milyon ABD doları olmuştur.

(*) Ödemeler Dengesi İstatistikleri veri setine, Ağustos 2018 yayınından itibaren yeni bir tablo; “Tablo 7: Cari İşlemler Hesabı, Parasal Olmayan Altın ve Enerji Dış Ticareti” eklenmiştir.