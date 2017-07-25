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Ağva'da hayvan katliamı

Şile'de arazide otlayan bir manda sürüsü, silahlı kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

25.07.2017 - 11:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

Şile Ağva'da Çataklı Köyü'nde arazide otlayan 7 mandayı başlarından vurarak öldüren şüpheliler, başlarını kesip etlerini kamyonlara yükleyerek çaldı.

Ağva'da hayvan katliamı

"5 GÜN HER YERDE HAYVANLARINI ARADIM"

Hayvanlarının cesetlerini 5 gün arazide  aradıktan sonra bulan Cengiz Akdeniz "Mandalar geri dönmeyince üzerine aramaya başladım. 5 gün her yerde hayvanlarını aradım. Bir süre sonra hayvanlarının bir bölümünün Kalemli Köyü yakınında görüldüğünü öğrendim." dedi.

Ağva'da hayvan katliamı

Kalemli yakınlarındaki arazide hayvanlarının bir bölümünü bulduğunu ,7 tanesinin kayıp olduğunu, bulduğu hayvanlarının içinde bulunan 3 yavrunun da annelerinin ortada olmadığını tespit etti. Bunun üzerine çevre köylülerinde yardımıyla yeniden arama başlatıldı.

Ağva'da hayvan katliamı

KAYIP HAYVANLARIN BAŞLARINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNDU

5 günlük aramanın ardından kayıp hayvanlar ormanlık alanın içinde bulunan bir arazide 20-30 metre arayla başlarından silahla vurularak öldürülmüş olarak bulundu. Şüphelilerin hayvanları başlarından vurarak öldürdükten sonra başlarını kestikleri, etlerini karkas et şekline getirerek kamyonlara yükleyerek çaldıkları tespit edildi.

Ağva'da hayvan katliamı

"YENİ DOĞMUŞ YAVRULARI OLAN HAYVANLARI ÖLDÜRMÜŞLER"

Sürüsünden geriye kalan hayvanları ahırıra götüren Cengiz Akdeniz "Bunu yapan insan olamaz, onları sütü için besliyordum. 3'nün yavruları vardı. Sanırım yavruları çok fazla et vermeyecekleri için öldürmemişler. Bu yavrulara katliamdan kurtulan sürüdeki diğer dişiler sahip çıktı. Onları emziriyorlar.

Ağva'da hayvan katliamı

KAFALARINI KESİP ETLERİ ÇALMIŞLAR

Hayvanları öldürdükten sonra onların baslarını kesip derisini yüzüp etleri çalmışlar geriye kalan parçaları arazide bırakmışlar. Hayvanlardan geriye kalanları vahşi hayvanlar yemiş. Etleride kamyon yada kamyonetlere yükleyerek çalmışlar. Suçluların bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Ağva'da hayvan katliamı

GEÇEN YILDA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞ

Öte yandan aynı köyde hayvancılık yapan Fatih Yamak, geçen yılda benzer bir olay yaşandığını söyleyerek "Bir yıl öncede köyümüzde yine bir manda eti için silahla öldürüldü. Muhtemelen bunu yapan aynı kişiler. Bu olay olduğundan beri hayvanlarımı artık tek başlarına otlatmaya çıkarmıyorum. Hayvanlara bunu yapan karşısına çıkan birini de öldürebilir." dedi.

Ağva'da hayvan katliamı

Köyde yaşayan bir başka hayvancı Mustafa Yurtseven ise "Bunu yapanları para için bu hayvanları katletmişler. Ancak geriye kalanlan insanları ne durumda bıraktıklarını düşünmüyorlar. Bu nedenle yetkililerden bunu yapan insanların yakalanması için çalışmalarını istiyoruz." dedi.

Ağva'da hayvan katliamı

JANDARMA SUÇLULARI YAKALAMAK İÇİN OPERASYON BAŞLATTI

Öte yandan Jandarma Komutanlığı tarafından suçluları yakalamak için soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede delil olabilecek malzemeleri toplayarak inceleme altına aldı. Şüphelileri yakalamak için operasyonların sürdüğü belirtildi.

Ağva'da hayvan katliamı


Ağva'da hayvan katliamı

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