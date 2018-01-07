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Ahmedinejad tutuklandı iddiası

İran'daki olaylar devam ederken Eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın tutuklandığı ve ev hapsi istediği belirtildi.

DHA | 07.01.2018 - 16:58..
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Ahmedinejad tutuklandı iddiası

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın Bushehr’de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutuklandığı iddia edildi.

EV HAPSİ ALMAK İSTİYOR

İngiltere merkezli El-Kuds El Arabi gazatesinin Tahran’daki “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad’ı Dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.

Ahmedinejad tutuklandı iddiası

MEVCUT YÖNETİMİ ELEŞTİRMİŞTİ

2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran’ın “yanlış yönetimin” ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.

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