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Ahmedinejad yardımcıları için sokağa indi

Ahmedinejad, beraberindeki bir grupla "yardımcılarının tutuklanmasını" protesto için başkent Tahran'da gösteri düzenledi.

AA | 30.03.2018 - 13:25..
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Ahmedinejad yardımcıları için sokağa indi

İran'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve onlarca destekçisi Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcıları Hamid Bakayi ve İsfendiyar Rahim Meşai'nin tutuklanmasını, İmamzade Salih Türbesi önünde toplanarak protesto etti.

YARGIYA TEPKİ

Tahran'daki İmamzade Salih Türbesi önünde toplanan grubun, Meclis Başkanı Ali Laricani ve kardeşi Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani aleyhinde sloganlar attığı görüldü.

Gösterilerin olaysız sona erdiği belirtildi.

Ahmedinejad yardımcıları için sokağa indi

2 YARDIMCISI TUTUKLU

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın yardımcısı Hamid Bakayi "yolsuzluk" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve 80 kırbaç cezasına mahkum edilerek, cezaevine konulmuştu.

Ahmedinejad, Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısının "yolsuzluk" suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla suçladığı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi aralarındaki "iş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

Ahmedinejad yardımcıları için sokağa indi

YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

Hakkında yolsuzluk soruşturması yürütülen Ahmedinejad'ın eski yardımcısı ve dünürü İsfendiyar Rahim Meşai de Tahran Devrim Mahkemesinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Ahmedinejad, yargının kararlarına karşı çıkarak Yargı Erki'nin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini belirtmişti.

Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei ise eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı yardımcıları hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalışmakla itham etmişti.

Ahmedinejad yardımcıları için sokağa indi

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