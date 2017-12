Cansu Canan'un sunduğu Öteki Gündem programının konuklarından Türkolog Ahmet Bican Ercilasun, Türklerin at eti yediğini açıkladı.





Ercilasun, "Türklerde, deve, sığır ve at gibi hayvanlar hem binek hem de yemek için kullanılıyordu. Biz Anadolu'da unuttuk at eti yemeyi. Kımız içmeyi ve at eti yemeyi daha sonradan unuttuk" dedi.

