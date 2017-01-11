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Ahmet Hakan 'hakaret' suçundan cezaya mahkum edildi

Ahmet Hakan, 8 ayrı köşe yazısında Rıza Sarraf'a, 2 yazısında da Latif Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına mahkum edildi.

AA | 11.01.2017 - 17:30
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Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, sanık Ahmet Hakan Coşkun gelmedi. Duruşmada, Rıza Sarraf'ın avukatı Ayten Yılmaz hazır bulundu.

Hakim Aşkın Kocamanoğlu, sanık Ahmet Hakan Coşkun'un, yazılarında Rıza Sarraf'a "hakaret ettiği" gerekçesiyle 90 gün adli para cezasına çarptırılmasına, suçu basın yoluyla işlemesi nedeniyle cezasının 105 güne çıkarılmasına hükmetti.

TOPLAM 5 BİN 200 LİRA CEZA

Mahkeme, sanığın suçu zincirleme işlemesi nedeniyle cezanın 131 güne çıkarılmasına ve cezanın, günlüğü 20 liradan 2 bin 620 lira adli para cezasına çevrilmesine karar verdi. İkinci duruşmada ise sanık Ahmet Hakan Coşkun'un, Latif Erdoğan'a ''basın yoluyla zincirleme şeklinde hakaret'' ettiği gerekçesiyle 131 gün adli para cezasına çarptırılmasına hükmedildi. Bu ceza da günlüğü 20 liradan 2 bin 620 liraya çevrildi. Sanık Coşkun, toplam 5 bin 240 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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