Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan 'Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu' başlıklı yazısının ilgili bölümü:

"Aydın Doğan’a sordum.

Dedim ki: “Doğru mu bu?” Aydın Doğan’ın söyledikleri şunlar: Tabii ki doğru değil. Tabii ki yalan ve iftira...

Hem bana iftira hem Cumhurbaşkanı’na iftira...

Üstelik “emretti” gibi yakışıksız ifadelerle yalan söylüyor, iftira atıyor.

"ERDOĞDU BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK İÇİNDE"

CHP’de Genel Başkan Yardımcısı...

Sorumluluğu büyük yani...

Fakat bu büyük sorumluluğuna karşın büyük bir sorumsuzluk içinde...

"ALENEN YALAN SÖYLEYEBİLİYOR"

İşte görüyorsunuz: Alenen yalan söyleyebiliyor. Alenen iftira atabiliyor. Tarafsız habercilik yapmaya çalışan bir medya grubunu yalanıyla, iftirasıyla töhmet altına almaktan hiç çekinmiyor. Hem Cumhurbaşkanı’nı hem de Aydın Doğan’ı yalanıyla, iftirasıyla zan altında bırakabiliyor.

"MUHALEFET YAPACAKSIN AMA YALAN SÖYLEMEYECEKSİN"

Buradan Aykut Erdoğdu’ya sesleniyorum: Tabii ki muhalefet yapacaksın ama yalan söylemeyeceksin. Tabii ki eleştireceksin ama iftira atmayacaksın. Tabii ki gürleyeceksin ama töhmet altında bırakmayacaksın. Tabii ki hakkını arayacaksın ama her şeyden önce dürüst olacaksın. Başka türlü olmaz. Katiyen olmaz.."

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