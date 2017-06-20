taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.332
USD
3,5233
EURO
3,9280
ALTIN
140,89
PETR
47,0200

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iftira atan Aykut Erdoğdu'ya sert tepki göstererek 'yalancısın ve müfterisin' dedi.

20.06.2017 - 03:08
  1. Haberler
  2. İç Haber
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'te yayımlanan 'Yalancısın ve müfterisin Aykut Erdoğdu' başlıklı yazısının ilgili bölümü:

"Aydın Doğan’a sordum.

Dedim ki: “Doğru mu bu?” Aydın Doğan’ın söyledikleri şunlar: Tabii ki doğru değil. Tabii ki yalan ve iftira...

Hem bana iftira hem Cumhurbaşkanı’na iftira...

Üstelik “emretti” gibi yakışıksız ifadelerle yalan söylüyor, iftira atıyor.

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

"ERDOĞDU BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK İÇİNDE"

CHP’de Genel Başkan Yardımcısı...

Sorumluluğu büyük yani...

Fakat bu büyük sorumluluğuna karşın büyük bir sorumsuzluk içinde...

"ALENEN YALAN SÖYLEYEBİLİYOR"

İşte görüyorsunuz: Alenen yalan söyleyebiliyor. Alenen iftira atabiliyor. Tarafsız habercilik yapmaya çalışan bir medya grubunu yalanıyla, iftirasıyla töhmet altına almaktan hiç çekinmiyor. Hem Cumhurbaşkanı’nı hem de Aydın Doğan’ı yalanıyla, iftirasıyla zan altında bırakabiliyor.

"MUHALEFET YAPACAKSIN AMA YALAN SÖYLEMEYECEKSİN"

Buradan Aykut Erdoğdu’ya sesleniyorum: Tabii ki muhalefet yapacaksın ama yalan söylemeyeceksin. Tabii ki eleştireceksin ama iftira atmayacaksın. Tabii ki gürleyeceksin ama töhmet altında bırakmayacaksın. Tabii ki hakkını arayacaksın ama her şeyden önce dürüst olacaksın. Başka türlü olmaz. Katiyen olmaz.."

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İlginizi Çekebilir
Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, kışladaki gıda zehirlenmeleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Ayşe Aral hayatını kaybetti
Hürriyet Kelebek yazarı Ayşe Aral, 46 yaşında hayatını kaybetti.
Şırnak'ta çatışma: 1 asker ve 2 korucu yaralandı
Uludere İlçesi yakınlarında, operasyondaki güvenlik güçlerine teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı.
Kastamonu'da 8 asker hastaneye kaldırıldı
5'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda 8 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

40
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

93
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

17
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

62
Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

57
Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM