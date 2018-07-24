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Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

"Asena Meral'in topuk sesleri" diye yazılar kaleme alan Ahmet Hakan, bugün "Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş!" diye yazdı.

Haber Merkezi | 24.07.2018 - 08:33..
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Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 24 Haziran seçimlerinde büyük bir hezimet yaşayan Meral Akşener'in aldığı istifa kararına ilişkin bir yazı kaleme aldı.

Parti kurduğu dönemde Meral Akşener'den fazlasıyla ümitlenen Ahmet Hakan'ın düşünceleri oldukça değişti.

"TOPLUMDA KARŞILIĞI YOKMUŞ..."

Öyle ki; o günlerde "Asena Meral'in topuk sesleri" başlıklı yazısında Meral Akşener'i öven Ahmet Hakan, bugünkü yazısında "Meral Akşener, 24 Haziran seçiminde kendi adı üzerine bina edilen İYİ Parti’nin bile gerisinde kalınca... Acı gerçek kabak gibi ortaya çıktı: Sanılanın aksine Meral Akşener’in toplumda önemli bir karşılığı yokmuş!" ifadelerini kullandı.,

MERAL'İN YERİNE ÜMİT

Meral Akşener'in genel başkanlık görevine dönmemesi gerektiğini işaret eden Ahmet Hakan, İyi Parti liderliği için Ümit Özdağ'ı işaret etti.

Ahmet Hakan'ın yeni favorisi Meral Akşener haberi

Ahmet Hakan'ın Meral Akşener öngörüsü tutmadı

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