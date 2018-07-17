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Ahmet Kural Sıla'yı takip etmeye başladı

Aşkları 2017 yılına damga vuran oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla, ocak ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Ancak Kural, geçtiğimiz gün sanatçıyı yeniden takibe aldı.

Haber Merkezi | 17.07.2018 - 09:21..
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2017 yılında herkesi şaşırtan bir şekilde başlayan Ahmet Kural- Sıla ilişkisi ocak ayında sona ermiş ve ortaya, ayrılıkla ilgili çeşitli iddialar atılmıştı.

Ahmet Kural Sıla'yı takip etmeye başladı

Ayrılık iddialarından biri de Kural'ın Sıla'ya tokat atması olarak belirtilmişti. Yaklaşık 6 aydır ayrı olan Sıla ve Kural arasında ilginç bir olay yaşandı.

Harbiye'de Sıla gözyaşları ViDEO

KURAL, SILA'YI YENİDEN TAKİBE ALDI

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Kural, Sıla'yı sosyal medyadan tekrar takip etmeye başladı. Kural'ın bu hamlesi 'barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Ahmet Kural Sıla'yı takip etmeye başladı

SILA KONSERDE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Harbiye Açıkhava'da konser serisine devam eden Sıla, iki gün önce verdiği konserde ise gözyaşlarına hakim olamamıştı. 'Vur kadehi Ustam' şarkısında gözyaşlarına hakim olamayan Sıla'nın bu gözyaşları eski aşkı Kural'a olarak algılandı.

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