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Ahmet Necdet Sezer çatı adaya karşı

10. Cumhurbaşkanı Sezer, 24 Haziran seçimleri öncesi her siyasi partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 08:28..
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Ahmet Necdet Sezer çatı adaya karşı

Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 58 gün kaldı.

Seçimlere AK Parti ve MHP'nin desteğiyle girecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday belirlemekte zorlanan muhalefet partileri, çaresiz kaldı.

YILLARDIR SESSİZDİ...

CHP'nin Saadet Partisi ile birlikte Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddiaları ortaya atılınca, Ahmet Necdet Sezer'den açıklama geldi.

"OLMAYACAK BİR ŞEY"

Her partinin kendi adayını çıkarması gerektiğini ifade eden Sezer, Gül'ün adaylığına şiddetle karşı çıktı.

Ahmet Necdet Sezer, "Muhalefetin ortak adayı olarak Abdullah Gül. Hiç olmayacak bir şey. Her parti 1. turda kendi adayını çıkarmalı." diye konuştu.

Ahmet Necdet Sezer çatı adaya karşı

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