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Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı. Sezer, görevi bittikten sonra sadece oy kullanırken görüntüleniyor.

AA | 24.06.2018 - 11:41..
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Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oyunu kullandı.

Ahmet Necdet Sezer'le birlikte eşi Semra Sezer de oy kullandı.

Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

SİYASET SAHNESİNDEN ÇEKİLDİ

10. Cumhurbaşkanı Sezer, Türk siyasetinde çok konuşulan bir isimdi. Ancak görevi bıraktıktan sonra siyaset sahnesinden tamamen çekildi. Basında röportajları ya da fotoğrafları yayınlanmayan Sezer'i ancak seçimden seçime oy kullanırken görebiliyoruz.

Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı VİDEO

Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

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