10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için oyunu kullandı.

Ahmet Necdet Sezer'le birlikte eşi Semra Sezer de oy kullandı.

SİYASET SAHNESİNDEN ÇEKİLDİ

10. Cumhurbaşkanı Sezer, Türk siyasetinde çok konuşulan bir isimdi. Ancak görevi bıraktıktan sonra siyaset sahnesinden tamamen çekildi. Basında röportajları ya da fotoğrafları yayınlanmayan Sezer'i ancak seçimden seçime oy kullanırken görebiliyoruz.

Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı VİDEO