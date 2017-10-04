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Ahmet Şan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Konyaspor'un eski başkanı Ahmet Şan, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

04.10.2017 - 13:20
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Konya'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'ByLock' adlı haberleşme programını kullandığı iddiasıyla geçen 21 Ağustos günü Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdikten bir gün sonra Atiker Konyaspor Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Şan hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şan'ın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istenen 18 sayfalık  '2017/11649' esas numaralı iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Ahmet Şan hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

BYLOCK KULLANIMI TESPİT EDİLDİ

İddianamede 'ByLock' tespit raporununda deliller arasında yer aldığı ve sonu 9701 ile biten telefon numarasında 20'den fazla 'ByLock' kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

İNKAR ETTİ

Şan'ın, ifadesinde ise 'ByLock'u kendisinin yüklemediği ve kullanmadığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Tutuksuz olan Ahmet Şan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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