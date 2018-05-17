Ahmet Şık HDP'den aday oldu

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi milletvekili listelerini güçlendirmek isteyen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık'a teklif götürdü.

HDP'DEN ADAY OLDU

Ahmet Şık'ın bu teklifi kabul ederek aday adaylığı için başvuru yaptığı öğrenildi.

"ÇOK ŞIK BİR ŞEY OLDU"

Konuyla ilgili açıklama HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den geldi.

Temelli, "Evet aday adayları arasında. Çok ‘Şık’ bir şey oldu" diyerek Ahmet Şık'ın adaylığını doğruladı.

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonların ardından Ahmet Şık, devleti teröristlikle suçlamıştı.