Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay’ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

ŞIK VE SABUNCU TAHLİYE OLDU

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu.

Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.15 sıralarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu'yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.