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Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, hakkında tahliye kararı çıkan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu, cezaevinden çıktı.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 00:32..
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Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada, duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Akın Atalay’ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

ŞIK VE SABUNCU TAHLİYE OLDU

Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davada Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu.

Ahmet Şık ile Murat Sabuncu saat 00.15 sıralarında tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nden salıverildi. Karbey Tesislerine getirilen Şık ve Sabuncu'yu aileleri, arkadaşları ve meslektaşlarından oluşan kalabalık bir grup karşıladı.

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

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Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

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