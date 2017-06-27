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Ahmet Türk de Adalet Yürüyüşü'ne katılacak

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, sağlık problemleri nedeniyle Adalet Yürüyüşü'ne Kandıra'da katılacağını açıkladı.

27.06.2017 - 22:04
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Eski Mardin Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet yürüyüşüne katılacağını söyledi.

"KANDIRA'DAN KATILACAĞIM"

Yürüyüşe, HDP'nin vekilliği düşürülen eski eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın kaldığı Kandıra Cezaevinin bulunduğu Kandıra'dan katılacaklarını söyleyen Türk, "Partideki arkadaşlarla görüştük. Günü kararlaştırıp ona göre hareket edeceğiz. Yürüyüşü yapan CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlunu ziyaret edeceğiz. Sağlığımın el verdiği kadar yürüyüşe eşlik edeceğim" dedi.

"YÜRÜYÜŞ DESTEKLENMELİDİR"

Ahmet Türk, adaletin herkes için gerekli olduğunu, ömrünün bunu savunmak ile geçtiğini, bu ülkede Kürtler, Aleviler, toplumun çeşitli kesimlerinin mağdur edildiğini de ifade ederek, "Yürüyüş desteklenmelidir. Otoriter rejim karşısında ortak bir birlik oluşturmamız gerekir" diye konuştu.

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