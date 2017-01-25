Ahmet Türk sağlık raporu için hastanede

Terör soruşturması kapsamında Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, sağlık raporu için hastaneye götürüldü.

EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, sağlık raporu için Fırat Üniversitesi Hastanesi, oradan da heyete girmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rızaiye binasına getirildi.

Burada yaklaşık 2 saat kalan ve sağlık tetkiklerinin ardından sağlık raporu için heyete giren Türk, daha sonra yeniden cezaevine gönderildi.

15 OCAK'TA ELAZIĞ'A NAKLEDİLDİ

İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Türk, 15 Ocak'ta Elazığ F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.