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Ahmet Ümit'in beklenen romanı 'Kırlangıç Çığlığı'çıktı

'Kırlangıç Çığlığı' geniş okur kitleleri tarafından okunan polisiye edebiyatın ustası Ahmet Ümit’ten yeni bir 'Başkomser Nevzat' romanı! 300 bin ilk baskı adediyle Türkiye’de bir ilk.

Haber Merkezi | 06.03.2018 - 09:01..
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Yüzbinlerce okur tarafından okunan ve çok sevilen Beyoğlu’nun En Güzel Abisi bir Başkomser Nevzat romanıydı. Ve içinde kentsel rantın, girift ilişkilerin, aşkın olduğu cinayetleri çözüyordu Nevzat. Kırlangıç Çığlığı’nda da çok zor bilmeceler var. 2012’de 12 cinayet işleyen bir seri katildir Körebe.

Çocuk tacizcilerini öldürmüştür ve yakalanamamıştır. 2017’de bu cinayetler tekrar etmeye başlar ve 'bizimkiler' ilgilenmeye başlar. Bizimkiler: Başkomser Nevzat, yardımcısı Komiser Ali ve kriminolog Zeynep.

Ahmet Ümit'in beklenen romanı 'Kırlangıç Çığlığı'çıktı

Ahmet Ümit’in 300 bin adet ilk baskı adediyle okuyucunun karşısına çıkan son romanı, soluk soluğa bir polisiye olmasının yanı sıra, “Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?” sorusunun ardına düşen büyük bir roman!

Ahmet Ümit'in beklenen romanı 'Kırlangıç Çığlığı'çıktı

Çocuk tacizcileri, Suriyeli göçmenler, organ mafyası, çocukluk denen dünyanın ne denli belirleyici olduğu, suçlu diye baktığımız insanların da aslında başkalarının günahlarını taşıdıkları...

Bu roman, Türkiye’de kimi şeyleri değiştirecek! Tıpkı, romandaki Ali’nin, Zeynep’in, Zekai’nin, Evgenia’nın zihninde kimi şeyleri değiştirdiği gibi...

Yazar: Ahmet Ümit

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 400

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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