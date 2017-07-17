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Ahmet Zeki Üçok FETÖ tehlikesini anlattı

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimini değerlendiren eski askeri savcı Üçok, "Başarılı olsaydı Türkiye parçalanacaktı" dedi.

17.07.2017 - 12:43
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Ahmet Zeki Üçok FETÖ tehlikesini anlattı

FETÖ'nün milletin iradesine el koyma girişiminden önce, TSK içerisindeki FETÖ'cüleri tek tek deşifre eden eski askeri savcı Ahmet Zeki Üçok, darbenin başarılı olması durumunda nelerin olacağını anlattı.

TÜRKİYE AMERİKAN MANDASINA GİRERDİ

Takvim'den Ali Değermenci'nin sorularını yanıtlayan Üçok, darbenin başarılı olması durumunda Türkiye'nin Amerikan mandasına gireceğini söyledi.

KÜRT DEVLETİ, ERMENİ DEVLETİ..

FETÖ'nün darbe girişiminin başarılı olması durumunda Güneydoğu'da Kürt devleti, Doğu'da ise Ermeni devleti kurulacağını söyleyen Ahmet Zeki Üçok, Türkiye'nin parçalara ayrılacağını sözlerine ekledi.

Ahmet Zeki Üçok FETÖ tehlikesini anlattı

"BÜYÜK BİR KATLİAM OLACAKTI"

Fetullahçılara karşı ilk soruşturmayı açan ve FETÖ'nün kumpası nedeniyle 5 yıl hapiste kalan eski askeri savcı, şunları söyledi; "Darbe başarılı olsaydı Türkiye'nin güneydoğusunda bir Kürt Devleti, doğusunda bir Ermeni devlet yapılanması olacaktı. Türkiye parçalanacaktı. Daha sonra Türkiye'de büyük bir katliam olacaktı. İçeride kendilerine muhalif olarak gördükleri kişileri yargılamayı bırakın darbe sürecinde herkesi öldüreceklerdi. Darbe sonrasında Türkiye'nin başına getirecekleri yeni kişilerin mutlaka ve mutlaka istihbarat örgütlerinin bağlı olduğu ülkelerin emrinde olacaklardı.

"ADIMIZ BELKİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ OLACAKTI AMA..."

Bunu sadece iki tane eylemle değil Türkiye'nin bundan sonraki bütün adımlarında bu kişilerin olacağını ve istihbarat örgütlerinin istekleri doğrultusunda Türkiye yönetilecekti. Adımız belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacaktı ama Atatürk'ün kabul etmediği bir manda ile yönetilecektik. Ne yazık ki Amerikan mandası olacaktık.."

ADİL ÖKSÜZ TSK İMAMIYDI

Adil Öksüz ile ilgili de konuşan Üçok, "Bütün bu yapının TSK'daki en üst kısmında şimdilik bilinen kısmıyla ilgili olarak Adil Öksüz vardı. Ona her ne kadar Hava Kuvvetleri İmamı diyorlarsa da onun TSK İmamı olduğunu biliyorum. Bir tarafta bizim Genel Kurmay Başkanımız varken, darbecilerin Genel Kurmay Başkanı da Adil Öksüz'dü" ifadelerini kullandı.

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