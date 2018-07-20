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Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

29 yıl önce Eyüp Sultan'da çekilen Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın fotoğrafıyla ilgili Ahu Tuğba'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 20.07.2018 - 12:52..
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Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

Tutuklu Adnan Oktar’ın, sinema oyuncusu Ahu Tuğba ile aynı karede olduğu fotoğraf görenleri şaşırtmıştı.

Ahu Tuğba, Adnan Oktar’la 29 önce çekildiği fotoğrafı ve fotoğrafın nerede çekildiğini Onur Akay'a anlattı.

O günü hatırlıyor musunuz?

"BEN O GÜN EYÜP SULTAN'DAYDIM"

Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet Gazetesi’ne çağırdı. “Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var” dediler. Sana, "Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel" deseler gitmez misin?

Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

Tabii giderim. Sonra ne oldu?

"NEDEN CEHENNEMDE YANACAKMIŞIM DEDİM"

Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, "Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir" dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, “Hoca yanda” dedi. Bende, "Ne hocası?" dedim. “Başörtünü tak, yan odaya geç” dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum.

Ahu Tuğba ile Adnan Oktar'ın hikayesi

Bu fotoğraf için “Adnan Oktar'ın 32 yıl önceki kediciği” yorumunu yapanlar olmuş...

"BEN KİMSENİN KEDİCİĞİ OLMAM"

Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Savaş Kalafat ,Anjelik’e “Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan” demiş. Onur’cum, sen beni iyi tanıyorsun, benim kimsenin himayesine girmeyeceğimi biliyorsun. Maksim Gazinosu’nun sahibi Fahrettin Aslan Bülent Ersoy’a tokat attı, Zeki Müren dayağını bile yedi ama ben sahneye aslanla, atla, motorla, hatta ayıyla bile çıktım bana bir tokat bile atamadı.

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