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Ahu Tuğba'dan skandal sözler

Yeşilçam'ın iddialı isimlerinden Ahu Tuğba, Posta gazetesine verdiği röportajda oldukça kaba ve ayrımcı ifadeler kullandı.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 14:51..
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Yıllarca filmleri ve evlilikleriyle gündemden düşmeyen Ahu Tuğba kızıyla yaşadığı Miami'den ilginç çıkışlar yaparak gündem olmayı sürdürüyor.

"KAPICIYI DA İNSAN OLARAK GÖRÜYORUM"

Posta gazetesine konuşan Tuğba alçak gönüllü olduğunu anlatmak isterken ne kadar kibirli olduğunu dışa vurdu: "Yaptığınız en büyük hata neydi?" sorusuna kızım hariç tüm hayatım yanıtı verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Onca filmim oldu da ne oldu? Hiçbir zaman o egoda bir insan olmadım. Olanın da Allah yardımcısı olsun. O duyguya girenlerin, egolarına teslim olanların sonu canlı intihardır. Şöhretli olmak, bu filmleri yapmış olmak bana ne katmış? Sıradan insanların arasında daha mutluyum. Kapıcıyı da insan olarak görürüm. En çok onlarla sohbet ederken mutluyum."

Ahu Tuğba'dan skandal sözler

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