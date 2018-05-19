Ahu Tuğba'dan skandal sözler

Yıllarca filmleri ve evlilikleriyle gündemden düşmeyen Ahu Tuğba kızıyla yaşadığı Miami'den ilginç çıkışlar yaparak gündem olmayı sürdürüyor.

"KAPICIYI DA İNSAN OLARAK GÖRÜYORUM"

Posta gazetesine konuşan Tuğba alçak gönüllü olduğunu anlatmak isterken ne kadar kibirli olduğunu dışa vurdu: "Yaptığınız en büyük hata neydi?" sorusuna kızım hariç tüm hayatım yanıtı verdi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Onca filmim oldu da ne oldu? Hiçbir zaman o egoda bir insan olmadım. Olanın da Allah yardımcısı olsun. O duyguya girenlerin, egolarına teslim olanların sonu canlı intihardır. Şöhretli olmak, bu filmleri yapmış olmak bana ne katmış? Sıradan insanların arasında daha mutluyum. Kapıcıyı da insan olarak görürüm. En çok onlarla sohbet ederken mutluyum."