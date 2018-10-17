Ahvaz saldırısının planlayıcısı öldürüldü

Irak Başbakanlığına bağlı ve Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, yayınladığı yazılı açıklamada, kod adı Ebu Daha olan DEAŞ'ın Diyala'daki askeri sorumlusunun öldürüldüğünü ifade etti.

Fetih Koalisyonu lideri de olan Amiri, vilayetteki istikrar ve güvenin güçlendirilmesinden sorumlu olduklarını, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

SALDIRININ PLANLAYICILARI ARASINDA

İran'ın Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde de Diyala'da Iraklı güvenlik güçleri tarafından öldürülen Ebu Daha'nın, 22 Eylül'de Huzistan vilayetine bağlı Ahvaz kentinde düzenlenen saldırının baş planlayıcıları arasında yer aldığı aktarıldı.

Haberde, sözde askeri sorumlunun yanı sıra 4 militanın daha öldürüldüğü kaydedildi.

AHVAZ SALDIRISI

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.