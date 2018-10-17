taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68655
Euro
6.5856
Altın
1225
Borsa
98466.42
Gram Altın
223.894

Ahvaz saldırısının planlayıcısı öldürüldü

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısının baş planlayıcılarından olduğu belirtilen 'Ebu Daha' kod adlı terörist, Irak'ta öldürüldü.

AA | 17.10.2018 - 00:55..
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Başbakanlığına bağlı ve Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri, yayınladığı yazılı açıklamada, kod adı Ebu Daha olan DEAŞ'ın Diyala'daki askeri sorumlusunun öldürüldüğünü ifade etti.

Fetih Koalisyonu lideri de olan Amiri, vilayetteki istikrar ve güvenin güçlendirilmesinden sorumlu olduklarını, mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

SALDIRININ PLANLAYICILARI ARASINDA

İran'ın Fars Haber Ajansı'nda yer alan haberde de Diyala'da Iraklı güvenlik güçleri tarafından öldürülen Ebu Daha'nın, 22 Eylül'de Huzistan vilayetine bağlı Ahvaz kentinde düzenlenen saldırının baş planlayıcıları arasında yer aldığı aktarıldı.

Haberde, sözde askeri sorumlunun yanı sıra 4 militanın daha öldürüldüğü kaydedildi.

AHVAZ SALDIRISI

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz'da 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit törenini hedef alan terör saldırısında 25 kişi ölmüş, 69 kişi yaralanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

Konsolosluk konutundaki su kuyusu ve garaj aranacak

16
Trump FED başkanından rahatsız

Trump FED başkanından rahatsız

1
Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

4
Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretildi

Çin'de giyilebilir ve yıkanabilir nanojeneratör üretildi

2
Düzce'de sahte para operasyonu

Düzce'de sahte para operasyonu

2
Şair Bahaettin Karakoç vefat etti

Şair Bahaettin Karakoç vefat etti

0
Ahvaz saldırısının planlayıcısı öldürüldü

Ahvaz saldırısının planlayıcısı öldürüldü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM