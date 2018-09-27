AİHM'den Öcalan'a ret

AİHM, Öcalan’ın avukatlarının kötü muamele ve işkence iddialarıyla yaptığı başvuruyu değerlendirerek karara bağladı.

AİHM İDDİALARI TEMELSİZ BULDU

AİHM'den yapılan açıklamada, avukatları tarafından 2010 yılında yapılan başvuruda, İmralı Cezaevi'nde 2008 yılındaki koğuş araması sırasında terör örgütü elebaşına gardiyanlar tarafından kötü muamele ve işkence uygulandığı iddialarının ele alındığı ve iddiaların temelsiz bulunarak başvurunun oy birliğiyle reddedildiği belirtildi.

FİZİKİ VE PSİKOLOJİK SORUNU YOK

Açıklamada, kötü muamele iddialarıyla ilgili delil bulunmadığı, Öcalan'ın cezaevinde arama yapılan gün ve daha sonraki günlerde doktor kontrolünden geçirildiği, herhangi bir fiziki ve psikolojik soruna rastlanmadığı kaydedildi.

KENDİSİ DE DOKTORLARA BİR ŞİKAYETTE BULUNMADI

Açıklamada ayrıca Öcalan'ın kendisinin de doktorlara bir şikayette bulunmadığı, iddialara dair bir hukuki girişimin de söz konusu olmadığı bildirildi.

AVUKATLARI BAŞVURU YAPMIŞTI

Avukatlarının yaptığı başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS), yaşama hakkını, işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasını, adil yargılanma hakkını, etkili başvuru hakkını ve ayrımcılığın yasaklanmasını düzenleyen 2, 3, 6, 13 ve14. maddelerinin Türkiye tarafından ihlal edildiği öne sürülmüştü.