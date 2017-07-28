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Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

Bursa’da bir giyim mağazasına yanlarında 9 yaşlarında kız çocuğuyla giren karı- koca görünümlü çift, tezgahta bulunan cep telefonunu çaldı.

28.07.2017 - 09:48
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Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedilirken, hırsızların dikkat çekmemek için, cep telefonunu çocuğa vererek işyerinden çıkartması dikkat çekti.

Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

Olay Merkez Osmangazi ilçesi’nde bulunan bir alışveriş merkezindeki giyim mağazasında, geçen 21 Temmuz cuma günü saat 21.56’da meydana geldi. Yanlarında kız çocuğu ile içeriye giren çiftten genç kadın elbise bakmak için mağazayı dolaşırken, kız çocuğuyla tezgaha yönelen erkek masanın üzerinde bulunan 4 bin lira değerindeki cep telefonunu alarak yanındaki çocuğa verdi. 30 saniye içinde gerçekleşen hırsızlık olayından sonra kız çocuğuyla dışarıya çıkan erkek  ilerlerken, kadın ise arkalarından çıktı.

Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

TELEFONUNU BULAMAYINCA

İşyerini kapatmak için hazırlık yapan mağaza müdürü Ersin Aybey aramasına rağmen telefonunu bulamayınca izlediği güvenlik kamerası görüntüsünden çalındığını anladı. Polise giderek şikayetçi olan Ersin Aybey, "Görüntüleri izleyince şaşırıp kaldım. Herhalde telefonu çocuğa, yakalanmaları halinde 'haberimiz yokken almış' demek için verdiler." dedi.

Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

Aile görünümü verip çocuğa hırsızlık yaptırdılar

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