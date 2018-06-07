Ailelere karne uyarısı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özalp Ekinci, karne günü uyarısında bulundu.

Okul çağındaki çocukların aileleri için yılın en heyecanlı günlerinden biri olarak görülebildiğini belirten Özalp Ekinci, ailelerin çocuklarına doğru yaklaşabilmeleri için, öncelikle karnenin öğrenim hayatındaki yerini doğru anlamaları gerektiğini vurguladı.

YARIN KARNE GÜNÜ

Yarın milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşayacak. Yorucu bir eğitim öğretim yılını daha geride bırakan öğrenciler, derslerin yorgunluğunu tatil yaparak üzerlerinden atacaklar. Karnelerinde kırık not bulunan öğrencilere kötü davranılmaması gerektiğini dile gtiren Doç Dr. Özalp Ekici, tavsiyelerde bulundu.

PLANLI ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI

Doç. Dr. Özalp Ekinci, karnenin, öğrenim hayatında bir araç olduğunu, asla bir amaç olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Öğrenim hayatında temel hedef, çocuğun düzenli ve planlı çalışma alışkanlığını kazanmasıdır. Düzenli ve planlı çalışan çocuklar, uzun öğrenim hayatı sürecinde mutlaka başarıya ulaşacaktır" dedi.

"KARNE MESLEKİ BAŞARININ GARANTİSİ DEĞİL"

Özalp Ekinci, "Çocukların eğitim yılı içindeki temel öğrenim hedeflerini kavrayıp kavramadığı öğretmenleri tarafından ayrıntılı olarak değerlendirilmelidir. Bazı çocukların, sınav teknikleriyle ilgili eksiklik ve okul ortamına uyumsuzluk gibi sebeplerle başarısız karne getirdiği unutulmamalıdır. İlköğretim döneminde olan çocukların öğretmenleriyle sıcak ve yakın bir ilişki geliştirip geliştirmediği mutlaka belirlenmelidir. Karne günü aileler, aşırı duygusal tepkilerden kaçınmalıdır. Başarısız karne getiren çocuklara eleştirel, kırıcı ve kişiliği zedeleyici ifadeler kullanılmamalıdır. Aynı şekilde başarılı çocuklar için de aşırı övgü ve büyük ödüllerden kaçınılmalıdır. Ailenin kontrollü ve aşırıya kaçmayan tavırları, çocuğun da karnenin öğrenim hayatında bir araç olduğunu kavramasına faydalı olacaktır" şeklinde konuştu.

"ÇOCUĞUNUZA GÜVEN AŞILAYIN"

Özalp Ekinci, başarısız karne getiren çocuklara ailelerin, öncelikle gelecek için umut vermesi gerektiğine işaret ederek, "Çocuklar da başarısız olduklarının farkındadır ve zaten bildikleri yetersizliklerinin yerine, ailelerinin onlara inandığını duymaya ihtiyaçları vardır. Karne günü çocuğa kullanılacak 'önümüzdeki dönemde daha iyi bir karne getireceğine inanıyoruz düzenli ve planlı çalışırsan, çok daha başarılı olacağını biliyoruz' şeklinde ifadeler yerinde olacaktır, değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞKASIYLA KIYASLAMAYIN

Dç Dr. Özalp Ekinci, "Her çocuk için hedefin, kendi öğrenim başarısını artırmak ve istediği mesleki eğitime ulaşmak olduğu unutulmamalıdır. Çocukluk çağında görülen bazı ruhsal bozukluklar, çocuğun kapasitesinin altında kalmasına yol açabilir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ve öğrenme bozukluğu sık olarak rastlanan ve akademik başarıyı olumsuz etkileyen iki ruhsal bozukluktur. Çocuklarınızı başkalarıyla kıyaslamaktan kaçının" şeklinde konuştu.

