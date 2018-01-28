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Aileleri ulaşamadı: Çadırda uyurken bulundular

Konya’da sınav sonrası kendilerini ödüllendirmek için kampa giden öğrencilere ulaşamayan aileleri polisten yardım istedi. Gençler arazide çadır içerisinde uyurken bulundu.

İHA | 28.01.2018 - 09:03..
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Girdikleri hafızlık sınavında başarılı olan 6 lise öğrencisi, sınav sonucunun açıklanmasının ardından kendilerine ödül için kamp yapmaya karar verdi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN TAKİP EDİLDİ

Dün hazırlıklarını tamamladıktan sonra bazıları ailelerinden “Kamp yapacağız ama orada camide kalacağız.” diyerek izin alan öğrenciler, sabah erken saatlerde belirledikleri kamp bölgesine gitmek için yola çıktı.

Aileleri ulaşamadı: Çadırda uyurken bulundular

Bölgede telefonları çekmeyen 6 öğrenciye ulaşamayan aileleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, ailelerin ifadeleri doğrultusunda çevredeki güvenlik kameralarını izledikten sonra hava şartları nedeniyle AFAD ekiplerinden destek aldı.

"SIKINTI YOK"

Genç öğrencilerin gidiş istikametinde yaklaşık 2 saatlik arama çalışması sonucunda çadırlara ulaşıldı. Gençler, kendilerini çadır içerisinde uyurken bulan ekiplerin, “İyisiniz değil mi?” sorusuna, “Elhamdülillah iyiyiz ama neden bu kadar sıkıntı yaptınız anlamadık.” diyerek cevap verdi. 14 ile 17 yaş aralığındaki 6 öğrenci kaldıkları yerden alınarak ekip aracına götürüldüğü sırada gençlerden birisinin, “Bizim malzemeler kaldı ben kalayım burada, malzemelerimizi çalarlar falan.” demesi dikkat çekti.

Aileleri ulaşamadı: Çadırda uyurken bulundular

Öğrenciler, “Kampa gelmeye karar verdik, sonra çıktık geldik buraya. Bazıları ailesinden camide kalacağız diye izin almış sonra siz geldiniz işte sıkıntı yok.” dedi. Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen öğrencilerin daha sonra ailelerine teslim edildiği öğrenildi.

Aileleri ulaşamadı: Çadırda uyurken bulundular

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