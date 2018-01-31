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Ailesine kızdı, kız kardeşini vurdu

Kars’ın Selim ilçesinde ailesiyle tartışan bir kişi, tüfekle rastgele ateş açması sonucu kız kardeşini vurdu.

İHA | 31.01.2018 - 20:03..
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Ailesiyle tartışan M.Ç. av tüfeğiyle sağa sola rastgele ateş açtı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar kız kardeşi F.Ç.’ye isabet etti.

KARDEŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Göğüs kısmından ağır yaralanan F.Ç. yakınları tarafından Selim Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Selim Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan F.Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, kız kardeşini vuran M.Ç. polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. F.Ç.’nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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