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Ailesinin içeri kilitlediği Iraklı kızı polis kurtardı

Antalya'da Iraklı ailenin kapıyı üzerine kilitleyip işe gitmesinin ardından korkarak ağlayan 5 yaşındaki Birtanem, ağabeyinin getirdiği anahtarla saatler sonra polisin kapıyı açmasıyla kurtarıldı.

İHA | 16.02.2018 - 10:59..
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Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 123 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4. katında meydana gelen olayda, kısa süre önce 3 çocuğuyla birlikte Antalya’ya yerleşen Yasmin Perihan, sabah saatlerinde büyük oğlu Mahmut (23) ile birlikte işe çıktı, diğer oğlu Abdullatif (14) ise okula gitti. Aile, evden çıkarken ise evin en küçüğü 5 yaşındaki Birtanem Perihan’ın üzerine kapıyı kilitledi. Saatlerce içeride tek başına kalan minik kız korkmaya başladı.

Ailesinin içeri kilitlediği Iraklı kızı polis kurtardı

Ailesinin içeri kilitlediği Iraklı kızı polis kurtardı

Ailesinin içeri kilitlediği Iraklı kızı polis kurtardı

SESLERİ DUYAN KOMŞULARI POLİSİ ARADI

Komşuların ağlama seslerini duyması üzerine polise haber verildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis, içeride kalan kızın sesini duyunca bölgeye sağlık ekipleri ve itfaiye istendi. Polis, telefonla minik kızın ağabeyi Abdullatif’e ulaşarak, eve gelmesini istedi.

Ailesinin içeri kilitlediği Iraklı kızı polis kurtardı

PARMAĞI SIKIŞAN KIZI POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Bu sırada bir polis memuru balkonda olan minik kızı sakinleştirmek için apartmanın çatı katına çıktı.

Oradan Birtanem’e seslenen polis memuru, küçük kızı sakinleştirmek için oyuncaklarıyla oynamasını istedi.

Bir müddet sonra ise okuldan çıkıp eve gelen küçük kızın ağabeyi Abdullatif, anahtarla kapıyı açmak isterken minik kızın parmağını sıkıştırdı.

Birtanem’in ağlaması üzerine ağabeyinden anahtarı alan polis memuru, içerden mandalla kilitlenmiş olan olan kapıyı, bıçakla yukarı kaldırarak açtı. Polis, minik Birtanem’i görür görmez parmağını tutup öptü. Minik kız ise polis amcasının elini tutarak sımsıkı sarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesinin içeri kilitlediği Iraklı kızı polis kurtardı

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