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Air France çalışanlarından yeni grev kararı

Fransa'da grev ve iş bırakmalar nedeniyle zor günler geçiren Air France'da 23-26 Haziran tarihleri arasında yeni grev gerçekleştirilecek.

AA | 09.06.2018 - 10:29..
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Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'ın çalışanlarının 23-26 Haziran'da bir kez daha greve gidecekleri açıklandı.

GREVLER YENİDEN BAŞLIYOR

Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 Şubat - 8 Mayıs tarihlerinde 15 gün greve gidildiği anımsatılarak, Air France İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac'ın istifası üzerine askıya alınan grevlerin 23 ve 26 Haziran'da yeniden uygulanacağı bildirildi.

Air France çalışanlarından yeni grev kararı

Grev kararının şirket yönetiminin tavrına göre yeniden değerlendirileceği belirtilen açıklamada, çalışanların sorumluluk ve sabır içinde hareket etmeyi bildikleri vurgulandı.

Air France çalışanları, hafta başında yaptıkları açıklamada, grevlerin yaz boyunca sürebileceği ve ülkede hareketli bir yaz döneminin beklendiğini duyurmuştu.

ÜCRET POLİTİKASI PROTESTO EDİLİYOR

Air France Geçici İcra Kurulu Başkanı Anne-Marie Couderc, 14 Haziran'da yapılacak Şirket Merkez Komitesi toplantısından sonra çalışanların taleplerine yönelik ücret politikaları hakkında açıklamada bulunulacağını bildirmişti.

2011'den beri ücretleri dondurulan Air France çalışanları, bu yıl için yüzde 5,1 zam talep ediyor. Şirket ise yüzde 2 zam teklifinde bulunmuştu.

Air France çalışanlarından yeni grev kararı

GREVLER BATAĞA SÜRÜKLEDİ

Bir ara Fransa'nın medarı iftiharı olan Air France grev ve iş bırakmalar nedeniyle büyük bir kriz ikliminden geçiyor. Bu zamana kadar toplamda 15 gün iş bırakma gerçekleştiren Air France çalışanları hem iş yavaşlatma hem de iş bırakma eylemleri yaptıkları için şirkete büyük zarar ettirdi.

Fransa genelinde yapılan grevler yüzünden pek çok seferini iptal etmek zorunda kalan Air France'ın 2018 yılının başından itibaren hisselerindeki değer kaybı yüzde 50'yi aştı.

Air France çalışanlarından yeni grev kararı

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