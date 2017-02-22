Ajda Pekkan başını aracın kapısına çarptı

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam arkadaş grubuyla Etiler Günaydın Kebap’taydı. Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Ayşe Ersayın’ı kaybeden Pekkan’ın keyifsiz hali dikkat çekti.
ARACA BİNERKEN KAFASINI KAPIYA ÇARPTI
Çıkışta da dalgın görünen sanatçı, aracına binerken başını kapının üst kısmına vurdu.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE DENGESİNİ KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Ajda Pekkan, görevlinin müdahalesi sonucu son anda düşmekten kurtuldu. Ajda Pekkan, araca binip yola çıktığında hala başını tutuyordu.