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Ajda Pekkan başını aracın kapısına çarptı

Ajda Pekkan, önceki akşam çıktığı yemeğin sonunda bir kaza atlattı.

22.02.2017 - 08:50
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Ünlü sanatçı Ajda Pekkan, önceki akşam arkadaş grubuyla Etiler Günaydın Kebap’taydı. Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Ayşe Ersayın’ı kaybeden Pekkan’ın keyifsiz hali dikkat çekti.

Ajda Pekkan başını aracın kapısına çarptı

ARACA BİNERKEN KAFASINI KAPIYA ÇARPTI

Çıkışta da dalgın görünen sanatçı, aracına binerken başını kapının üst kısmına vurdu.

Ajda Pekkan başını aracın kapısına çarptı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE DENGESİNİ KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Ajda Pekkan, görevlinin müdahalesi sonucu son anda düşmekten kurtuldu. Ajda Pekkan, araca binip yola çıktığında hala başını tutuyordu.

Ajda Pekkan başını aracın kapısına çarptı

Ajda Pekkan başını aracın kapısına çarptı

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