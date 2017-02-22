Ajda Pekkan başını aracın kapısına çarptı

Dün Ak Parti grubunda bozkurt işareti yapan Yıldırım, grup toplantısı sonrasında 'Neden Bozkurt işareti yaptınız?' sorusunu yanıtladı.

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Şizofren hastası genç kız yaşadığı dehşeti anlattı

İzmir'de 22 yaşındaki şizofreni hastası A.A. yaşadığı trajediyi bu defa da mahkemede anlattı, sanıklarla yüzleştirildi.